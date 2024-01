TradeGo FinTech Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Technische Analyse der Tradego Fintech-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,81 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,32 HKD liegt daher deutlich darunter (Unterschied -60,49 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderer Wert von 0,33 HKD, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses entspricht (-3,03 Prozent) und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Summe wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Tradego Fintech-Aktie zeigt sich als neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien gab und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tradego Fintech 11, was im Vergleich zu Unternehmern aus der Branche "Kapitalmärkte" mit einem durchschnittlichen KGV von 22 zu einer Unterbewertung führt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Tradego Fintech-Aktie mit -68,1 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance der "Finanzen"-Branche liegt, die eine Rendite von -7,48 Prozent verzeichnet. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.