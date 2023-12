TradeGo FinTech Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den letzten zwei Wochen wurde über Tradego Fintech in den sozialen Medien eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Daher erhält Tradego Fintech auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Tradelgo Fintech lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei ergibt sich, dass die Aktie die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert.

Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Tradego Fintech in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Schaut man auf den RSI der letzten 7 Tage für die Tradego Fintech-Aktie, beträgt der Wert aktuell 75. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, und es wird ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Tradego Fintech auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Tradego Fintech damit ein "Schlecht"-Rating.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 6,53 ist die Aktie von Tradego Fintech auf Basis der heutigen Notierungen 71 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (22,18) bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".