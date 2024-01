TradeGo FinTech Aktie: Was war das denn?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tradego Fintech wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 45,45 Punkten, was darauf hinweist, dass Tradego Fintech weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,54 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Tradego Fintech in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet ist Tradego Fintech im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,84 im Vergleich zum Branchen-KGV von 22,52. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Tradego Fintech-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Bewertungskategorien.