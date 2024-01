TradeGo FinTech Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tradego Fintech derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,8 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,325 HKD liegt, was einer Abweichung von -59,38 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,33 HKD weist eine Abweichung von -1,52 Prozent auf, was die Aktie insgesamt als "Neutral" einstuft.

Die Anleger-Stimmung bei Tradego Fintech in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als insgesamt neutral beschrieben. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Daten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 11,35, was 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 23 liegt. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie und somit eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende weist Tradego Fintech derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Kapitalmärkte") von 5,89 %. Diese Differenz führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.