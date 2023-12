TradeGo FinTech Aktie: Reine Nervensache!

Die neueste Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um die Tradego Fintech-Aktie ergibt ein neutrales Rating. Während des vergangenen Monats gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger, und die Diskussionsintensität blieb ebenfalls unverändert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,87 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,335 HKD liegt, was einem Unterschied von -61,49 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der Wert bei 0,32 HKD liegt und der letzte Schlusskurs nur um +4,69 Prozent abweicht. Dadurch erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating auf kurze Sicht.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 6,53 Euro, was 70 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 22 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Tradego Fintech-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -66,22 Prozent, während der Durchschnitt in der "Kapitalmärkte"-Branche bei -7,11 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Gesamtrating für die Tradego Fintech-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.