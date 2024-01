TradeGo FinTech Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Tradego Fintech wurden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert von 59,09 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für Tradego Fintech basierend auf dem längerfristigen RSI.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Unsere Analyse von Kommentaren und Beiträgen zu Tradego Fintech in sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung neutral ist. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 11,01 ist Tradego Fintech deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 22,67 in der Kategorie "Kapitalmärkte". Dadurch wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Bereich der Dividenden schüttet Tradego Fintech derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Die Differenz beträgt 5,92 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,92 %).