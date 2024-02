TradeGo FinTech Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Block Inc.":

Derzeit wird der Aktienwert von Tradego Fintech anhand verschiedener Kriterien bewertet. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,99 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 61 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Kapitalmärkte", der momentan bei 25 liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Tradego Fintech derzeit eine Rendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Kapitalmärkte. Der geringere Ertrag in Höhe von 5,93 Prozentpunkten zeigt, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Tradego Fintech derzeit bei 0,71 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 0,29 HKD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -59,15 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 0,31 HKD und einem Abstand von -6,45 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur Branchenperformance erzielte die Aktie von Tradego Fintech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -70,2 Prozent, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um -13,11 Prozent gefallen sind. Im Sektor "Finanzen" lag die mittlere Rendite bei -13,64 Prozent, was bedeutet, dass Tradego Fintech 56,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.