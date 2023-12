TradeGo FinTech Aktie: Finger weg?

Die Bewertung von Aktienkursen ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach einer Untersuchung der Analysten von Tradego Fintech auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Tradego Fintech diskutiert wurden, waren in den letzten Tagen hauptsächlich neutral. Aus dieser Betrachtung ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die Aktie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auf Basis dieses Indikators ist Tradego Fintech mit einem Wert von 11,01 deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt im Bereich "Kapitalmärkte". Das Branchen-KGV liegt bei 22,67, was einen Abstand von 51 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tradego Fintech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,83 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,325 HKD weicht hiervon um -60,84 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 0,32 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+1,56 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Tradego Fintech derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Kapitalmärkte. Die Differenz beträgt 5,92 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,92 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.