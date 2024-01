TradeDoubler AB Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Das Anleger-Sentiment für Tradedoubler basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die sich in neutralen Bewertungen in den letzten zwei Wochen widerspiegeln. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Tradedoubler-Aktie aktuell bei 4,69 SEK liegt, was einer Abweichung von -1,92 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 4,6 SEK entspricht. Auf dieser Basis erhält Tradedoubler eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,37 SEK, was über dem letzten Schlusskurs (+5,26 Prozent) liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für Tradedoubler eine "Gut"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tradedoubler liegt bei 17,78 und führt zu einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 43,02 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Kommunikation über Tradedoubler in sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass Tradedoubler unwesentlich mehr oder weniger im Fokus der Anleger steht als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.