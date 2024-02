TradeDoubler AB Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Tradedoubler wird derzeit mit einem Kurs von 4,44 SEK gehandelt, was einer Abweichung von -0,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -3,48 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tradedoubler eingestellt waren. Die Themen der Diskussion waren durchweg positiv, es gab keine negativen Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Tradedoubler daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um Aktien beeinflusst, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Tradedoubler liegt bei 55,56 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 48,81 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die technische Analyse und die Stimmungsanalyse auf eine insgesamt neutrale Bewertung der Tradedoubler-Aktie hindeuten.