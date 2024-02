TradeDoubler AB Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse der Tradedoubler-Aktie zeigt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 4,6 SEK, während der aktuelle Kurs bei 4,63 SEK liegt, was einer Abweichung von +0,65 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 4,49 SEK nahe dem letzten Schlusskurs (+3,12 Prozent) und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, weshalb Tradedoubler eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tradedoubler liegt bei 54,35, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 43, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".