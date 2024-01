Tractor Supply löst Jubelsturm aus!

Der Aktienkurs von Tractor Supply hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,24 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Outperformance von +8,8 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Tractor Supply um 5,68 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild hat sich in den letzten Wochen eine positive Veränderung bei Tractor Supply gezeigt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Tractor Supply für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Tractor Supply liegt bei 18,88, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,8, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen zeigt jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.