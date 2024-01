Tractor Supply Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Aktienkurs von Tractor Supply wird im Branchenvergleich betrachtet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Tractor Supply bei 5,24 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,6 Prozent, wobei Tractor Supply mit 9,84 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund der positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 21,63 Euro. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten in der Branche ist dies 42 Prozent weniger. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 37, was darauf hinweist, dass die Tractor Supply-Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein positives langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Tractor Supply erhält daher in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Gut".

Abschließend wurde der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet. Der RSI von Tractor Supply liegt bei 37,4, was zur Einstufung "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Tractor Supply.