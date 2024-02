Tractor Supply Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tractor Supply liegt unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Spezialität Einzelhandel" und beträgt 22,66, was zu einer günstigen Bewertung führt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36 weist die Aktie eine 38-prozentige Differenz auf.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität der Investoren und Nutzer im Internet ergibt sich eine neutrale Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Tractor Supply zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Tractor Supply liegt bei 1,86 %, was 1,58 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,44 %. Dies führt zu einer schlechten Einstufung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Tractor Supply eine Performance von 2,83 %, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -9,56 % fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,39 % im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte Tractor Supply mit einer Überperformance von 12,02 % punkten, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.