Tractor Supply Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Tractor Supply-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 218,21 USD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses von 224,1 USD liegt, was einem Unterschied von +2,7 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein Wert von 202,34 USD, was einem Unterschied von +10,75 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Somit erhält die Tractor Supply-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Tractor Supply derzeit eine Dividendenrendite von 2 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für die Tractor Supply-Aktie zeigt insgesamt positive Meinungen in den sozialen Medien. Die Analyse der kommunikativen Tätigkeiten zeigt jedoch, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die Analystenbewertungen der Tractor Supply-Aktie der letzten zwölf Monate zeigen, dass 12 Einstufungen "Gut" und 6 "Neutral" waren, was zu einem Durchschnitt von "Gut" für das Wertpapier führt. Die abgegebenen Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um 10,13 Prozent steigen könnte, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung von den Analysten führt.

Insgesamt erhält die Tractor Supply-Aktie demnach gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein insgesamt "Gut"-Rating.