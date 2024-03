Tractor Supply Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Derzeit wird Tractor Supply als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26 liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Wertentwicklung von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Tractor Supply mit einer Rendite von 13,3 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt. Auch im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite der Aktie mit 5,8 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Tractor Supply in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer negativen Stimmung und einem geringeren Interesse der Anleger führte. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Tractor Supply liegt derzeit bei 1,86 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,48 Prozent in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird auch die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.