Tractor Supply Aktie: Jetzt aber!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen jedoch waren die Anleger verstärkt besorgt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Tractor Supply. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen historischer Daten weisen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen auf. Genauer gesagt gab es 9 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tractor Supply-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit 218,08 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 215,75 USD eine Abweichung von -1,07 Prozent. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (202,81 USD) über dem gleitenden Durchschnitt um +6,38 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tractor Supply-Aktie mit 21,63 unter dem Branchendurchschnitt von 36,95, was auf eine Unterbewertung hinweist und somit zu einer "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse führt.

Gemäß den Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate erhielt die Tractor Supply-Aktie insgesamt 18 Bewertungen, davon 12 "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel von 246,8 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 14,39 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Tractor Supply somit ein "Gut"-Rating in dieser Analyse.