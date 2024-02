AB Traction Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Basierend auf der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Traction wurde langfristig als neutral eingestuft, basierend auf der Diskussion im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die neutralen Einschätzungen und Stimmungen rund um Traction wider. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Traction-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Aus der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung der Traction-Aktie sowohl basierend auf dem 200-Tages-Durchschnitt als auch dem 50-Tages-Durchschnitt. Der Schlusskurs lag nur leicht über den Durchschnittswerten, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.