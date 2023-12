AB Traction Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienwert als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Traction zeigt derzeit einen Wert von 40, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist einen Wert von 43,4 auf, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hindeutet. Insgesamt kann die Gesamteinschätzung als "Neutral" bezeichnet werden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Traction keine wesentliche Veränderung in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Traction daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Traction-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 240,87 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs liegt bei 239 SEK, was einer Abweichung von -0,78 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (234,2 SEK) weicht mit dem letzten Schlusskurs von (+2,05 Prozent) ebenfalls wenig davon ab und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Traction-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand die Aktie von Traction zuletzt im Fokus der Diskussionen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Traction. Aufgrund dieser Umstände ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Traction in den verschiedenen Analysen insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.