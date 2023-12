AB Traction Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Traction ist neutral, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch die langfristige Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität und wenig Veränderung in der Stimmung, wodurch auch hier die Bewertung "Neutral" zutrifft.

Die technische Analyse der Traction-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 und 50 Handelstage ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der Wert von 240,87 SEK für die letzten 200 Tage als auch der Wert von 234,2 SEK für die letzten 50 Tage zeigen nur geringe Abweichungen zum aktuellen Schlusskurs, was auf einen neutralen Trend hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Traction-Aktie liegt ebenfalls im neutralen Bereich, mit Werten von 40 und 43,4. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Traction-Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.