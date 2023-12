AB Traction Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird die Traction-Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt aktuell bei 46,67, was bedeutet, dass die Traction-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch die RSI25-Analyse ergibt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es neutrale Diskussionen über Traction, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Traction-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 240,89 SEK lag, während der letzte Schlusskurs bei 241 SEK (+0,05 Prozent Unterschied) lag. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Traction-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der Sentiment- und Buzz-Analyse, des Relative Strength Index, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.