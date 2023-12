Tracsis Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Das britische Unternehmen Tracsis hat seine Dividendenrendite auf 0,29% festgelegt, was 12,72 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13,01%. Aufgrund dieser niedrigeren Rendite wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten Tracsis mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" bewertet, was zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" führt. Auch in jüngsten Berichten werden die Analysten im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung der Aktie tendieren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1295 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (920 GBP) eine potenzielle Steigerung um 40,76% bedeutet. Insgesamt wird das Tracsis-Wertpapier daher von Analysten mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tracsis liegt bei 35, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 18, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen überwiegend positiv über Tracsis gesprochen, was zu einer positiven Stimmungslage führte. Dies führte zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Gut" für die Aktie.