Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Jiangsu King's Luck Brewery Jsc ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen dominierten jedoch überwiegend negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Jiangsu King's Luck Brewery Jsc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 58,22 CNH lag. Der aktuelle Schlusskurs von 47,2 CNH weicht um -18,93 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 54,83 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt, dass die Diskussionsintensität der Aktie stark schwankt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher positiv eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jiangsu King's Luck Brewery Jsc-Aktie weist einen Wert von 78 auf, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Einschätzung für die Jiangsu King's Luck Brewery Jsc-Aktie basierend auf der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und dem RSI.

