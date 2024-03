Tracsis Aktie: So kann es weitergehen!

Der Aktienkurs von Tracsis hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" eine Überperformance von 6,81 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Software" liegt bei -5,1 Prozent, und Tracsis übertrifft diesen Wert aktuell um 4,79 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tracsis-Aktie mit einem Wert von 85,71 als überkauft gilt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamtbewertung des RSI fällt daher ebenfalls als "Schlecht" aus.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Tracsis-Aktie 1 Mal als "Gut" und 0 Mal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Kurzfristig wurde die Aktie in den letzten Studien des vergangenen Monats von 1 Analysten als "Gut" und von 0 Analysten als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 43,89 Prozent und ein mittleres Kursziel von 1295 GBP, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit dem Stimmungsbarometer, das an sieben Tagen auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnete. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt mit "Gut" bewertet.