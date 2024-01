Tracsis Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Tracsis liegt bei 81,4, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,79 und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich eine Einstufung von "Schlecht".

Beim Vergleich des Aktienkurses innerhalb der Branche hat Tracsis in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,95 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche um -8,95 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Tracsis mit einer Outperformance von +4 Prozent abschneidet. Im "Informationstechnologie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -8 Prozent, und Tracsis lag 3,06 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Anleger zeigten an zwei Tagen eine grüne Stimmung, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger überwiegend neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tracsis. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Tracsis-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Es liegen insgesamt folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Tracsis. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 1295 GBP, was einer potenziellen Performance von 41,07 Prozent entspricht, da derzeit 918 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Gut". Insgesamt vergibt die Redaktion das Rating "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung.