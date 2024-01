Tracsis Aktie: Enormes Potenzial ....

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Tracsis festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 34,04, was als neutral eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 21, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tracsis derzeit bei 854,16 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 930 GBP liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 818,54 GBP, was einer positiven Bewertung von "Gut" entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Analysten schätzen die Aktie von Tracsis langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1295 GBP, was einer Erwartung von 39,25 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher die Aktie auf Basis aller Analystenschätzungen als "Gut" bewertet.