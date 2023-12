Tracon Pharmaceuticals Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tracon als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 56,76, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 für 25 Tage bei 60,45 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Basis des Relative Strength Indikators.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Tracon abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tracon besonders positiv diskutiert, was zu einer überwiegend "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tracon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,53 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,18 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt bei 0,18 USD liegt und somit ähnlich zum letzten Schlusskurs ist.

Insgesamt erhält die Tracon-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.