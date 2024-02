Tracon Pharmaceuticals Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken für Anleger überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Tracon. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Außerdem lässt sich die Entwicklung der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachten. In Bezug auf das Unternehmen Tracon zeigt sich eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Daher wird dies als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Entwicklung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Bewertung von "Gut" für Tracon in diesem Punkt.

Für die Beurteilung der Dynamik des Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 61,29, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,3, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Neutral".

Abschließend kann aus charttechnischer Sicht festgestellt werden, dass der Kurs von Tracon mit 0,181 USD derzeit +0,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -35,36 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich damit für die technische Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Tracon in beiden Zeiträumen.

