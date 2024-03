Tracker Aktie: Das war abzusehen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Tracker war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder übermäßig positive noch negative Reaktionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse wird Tracker daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,111 USD für Tracker mit einer Entfernung von -44,5 Prozent vom GD200 (0,2 USD) ein "schlechtes" Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 0,11 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "neutral" Signal aufweist, da der Abstand +0,91 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Tracker-Aktie als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt der letzten 50 und 200 Tage als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tracker. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Tracker weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass Tracker weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "neutral" bewertet wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Medieninteresses konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert. Aus diesem Grund wird Tracker auf dieser Ebene mit "neutral" bewertet.