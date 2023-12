Tracker Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die technische Analyse der Tracker-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,22 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,2 USD liegt, was eine Abweichung von -9,09 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,24 USD) um -16,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. In diesem Fall wurden neutrale Kommentare und Themen zu Tracker in den sozialen Medien festgestellt, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 100 liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Damit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.