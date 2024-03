Tracker Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Tracker war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral bewertet. Unsere Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung für Tracker. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) der Tracker-Aktie zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten liegt, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 0, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. In diesem Punkt wird die Tracker-Aktie jedoch als "Gut" eingestuft. Somit erhält Tracker eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf Tracker festgestellt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse der Tracker-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,2 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,111 USD liegt, was einer Abweichung von -44,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -20,71 Prozent, wodurch die Tracker-Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung und Kommunikationsfrequenz, während die technische Analyse eine "Schlecht"-Bewertung für die Tracker-Aktie ergibt.