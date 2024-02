Tracker Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Die Analyse zieht den RSI für Tracker auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Tracker weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu schwankt der RSI25 weniger stark. Er liegt bei 100, was bedeutet, dass Tracker hier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Tracker von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge ergab, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung in Bezug auf Tracker.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung wurde sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Tracker zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Tracker derzeit -41,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -44,21 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für die Aktie führt.