ToysRUs Anz Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu ermitteln, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Uk Tru wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Uk Tru-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 52,38, was bedeutet, dass Uk Tru auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen bei Uk Tru eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes in Richtung Negativem festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigen. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Uk Tru für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt für die Uk Tru-Aktie negativ sind, was auf einen Abwärtstrend hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Uk Tru in den sozialen Medien war neutral, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Insgesamt wird die Aktie von Uk Tru aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien als "Neutral" eingestuft.