ToysRUs Anz Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "ANZ":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man Uk Tru, so beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 37,5 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sondern als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,83 ebenfalls an, dass Uk Tru weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit auch hier ein "neutral" Rating.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Sentiment und Buzz rund um Aktien, das neben Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Bei Uk Tru zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Uk Tru mit 0,01 AUD inzwischen 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "neutral" führt. Für die vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf 0 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Uk Tru eher neutral diskutiert, wobei vor allem in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.