ToysRUs Anz Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die technische Analyse der Aktie von Uk Tru zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,01 AUD liegt, während der aktuelle Aktienkurs ebenfalls 0,01 AUD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von 0 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 0,01 AUD, was die Aktie ebenfalls als "Neutral" einstuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 40 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 50 für 25 Tage, was jeweils zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild des RSI ergibt somit ebenfalls ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass über Uk Tru in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen überwogen jedoch vor allem positive Themen, was zu einer heutigen Einschätzung von "Gut" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".