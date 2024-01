Mit Toyou Feiji Electronics wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Arogo Capital Acquisition Corp":

Die Toyou Feiji Electronics-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht negativ bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 13,3 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 12,56 CNH liegt, was einer Abweichung von -5,56 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,72 CNH) liegt der letzte Schlusskurs (-14,67 Prozent) darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toyou Feiji Electronics derzeit bei 175,51, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation für Toyou Feiji Electronics hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Diskussionsstärke ebenfalls neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Toyou Feiji Electronics führt zu einer "Neutral"-Einschätzung, sowohl für den Zeitraum von 7 Tagen (54,12) als auch für den Zeitraum von 25 Tagen (56,36), was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.