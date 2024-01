Toyou Feiji Electronics, tut es schon wieder!

Die technische Analyse der Toyou Feiji Electronics-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 11,89 CNH einen Abstand von -11,27 Prozent zum GD200 (13,4 CNH) aufweist, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Auch der GD50, der den durchschnittlichen Kurs der letzten 50 Tage angibt, liegt mit 14,39 CNH um -17,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Somit wird der Aktienkurs auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 und 200 Tage als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Toyou Feiji Electronics-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 175,51 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Toyou Feiji Electronics-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 79,47 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt lediglich um 11,51 Prozent gestiegen sind. Somit bedeutet dies eine Outperformance von +67,97 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde die Aktie weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt erhält die Toyou Feiji Electronics-Aktie demnach ein "Schlecht"-Rating aufgrund der technischen Analyse und des Sentiments, während sie auf fundamentaler Basis als "Neutral" bewertet wird.