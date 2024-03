Toyou Feiji Electronics Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Aktienkurs von Toyou Feiji Electronics hat im letzten Jahr eine Rendite von 79,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Informationstechnologie" eine Überperformance von 95,37 Prozent darstellt. Im Bereich "Software" liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere bei -19 Prozent, und Toyou Feiji Electronics liegt aktuell um 98,47 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass Toyou Feiji Electronics sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positive Bewertungen erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,18 CNH, was einer geringen Abweichung von +1,29 Prozent vom letzten Schlusskurs von 13,35 CNH entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 10,81 CNH, was einer Abweichung von +23,5 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Toyou Feiji Electronics auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toyou Feiji Electronics liegt derzeit bei 175, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine positive Veränderung in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Toyou Feiji Electronics festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt erhält Toyou Feiji Electronics daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.