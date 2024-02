Toyota profitiert: Hybrid-Verkäufe sorgen für Kassenklingeln

Japanischer Autohersteller prognostiziert Rekordgewinn dank Gas-Elektro-Fahrzeugen, während US-Konkurrenten auf Aufholjagd gehen.

Toyota prognostiziert Rekordgewinn dank gas-elektrischer Fahrzeuge, während US-Konkurrenten versuchen aufzuholen. Gas-Elektro-Fahrzeuge verlassen die Händler in den USA wie warme Semmel und bescheren dem Herrscher über Hybridautos, Toyota Motor, einen starken Gewinn.

Am Dienstag prognostizierte Toyota einen Rekordnettogewinn von 30,3 Milliarden US-Dollar für das bis März laufende Geschäftsjahr aufgrund gestiegener Hybridfahrzeug-Verkäufe in allen wichtigen Märkten. Die Ergebnisse ließen die Toyota-Aktien in Tokio um 4,8% steigen und erreichten ein Rekordhoch.

Der Absatz von Hybriden stieg letztes Jahr in den USA und einigen anderen Märkten schneller als der von reinen Elektrofahrzeugen. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Einführung von Elektrofahrzeugen möglicherweise zu schnell für amerikanische Verbraucher erfolgte, die sich Sorgen über Probleme mit dem Aufladen und höhere Preise machen. Deshalb greifen sie lieber zu günstigeren Hybriden, die mit Benzin betankt werden können.

Automobilhersteller, die sich darauf konzentrierten, auf vollelektrische Fahrzeuge umzusteigen, überdenken ihre Strategie nun. General Motors gab letzte Woche bekannt, dass es nach Druck von Händlern einige Modelle mit Plug-in-Hybridantrieb in Nordamerika einführen werde.

Ford Motor sagte letztes Jahr, es plane, seinen Hybrid-Absatz in den nächsten fünf Jahren zu vervierfachen. "Hybride werden in unserem Industriesektor eine immer wichtigere Rolle bei der Umstellung spielen und werden auf lange Sicht existieren", sagte Ford-CEO Jim Farley während des Gewinnaufrufs am Dienstag.

Seine Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Ford größere Verluste für sein Elektrofahrzeuggeschäft in diesem Jahr erwartet und seine Pläne für diese Technologie neu bewertet.

Toyota, das Ende der 1990er Jahre Hybridautos einführte, genießt derzeit seine Rolle als Marktführer und die damit verbundenen Gewinne. Der Absatz von Hybridfahrzeugen "übertraf die Erwartungen" und war auch in China, dem größten Markt für Elektrofahrzeuge, erfolgreich, sagte Toyota-Vizepräsident Yoichi Miyazaki.

"Als realistische Lösung sind Hybride immer noch beliebt bei unseren Kunden", fügte Miyazaki am Dienstag hinzu. In den neun Monaten bis Dezember verzeichnete Toyota in Nordamerika das größte Wachstum, wobei die Absatzmenge um 17% gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg.

In den USA übersteigt die Nachfrage nach Hybriden deutlich die Produktionskapazität, was zu geringen Lagerbeständen bei den Händlern führt, so Miyazaki. Laut Daten der Auto-Shopping-Website Edmunds wurden letztes Jahr in den USA etwa 1,4 Millionen Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeuge verkauft, verglichen mit 1,1 Millionen EVs.

Der Absatz von Hybriden stieg im Vergleich zum Vorjahr um 63%, während der Verkauf von EVs um 51% stieg. Führungskräfte japanischer Automobilhersteller, die in Hybriden stark sind, darunter Toyota und Honda, äußern sich skeptisch über die Fähigkeit der Konkurrenz, schnell aufzuholen.

Sie stellen fest, dass es etwa zwei Jahrzehnte dauerte, bis japanische Automobilhersteller ihre Hybride auf die gleiche Rentabilitätsstufe wie reine Benzinfahrzeuge brachten. Die japanischen Marken hinken jedoch bei reinen Elektrofahrzeugen hinterher.

In den neun Monaten bis Dezember verkaufte Toyota mit seiner Luxusmarke Lexus 2,7 Millionen Hybridfahrzeuge, was 34,7% der Gesamtverkäufe ausmachte. Elektrofahrzeuge machten etwa 1% des Fahrzeugabsatzes von Toyota und Lexus aus.

Die jüngsten Marktbedingungen haben offenbar die Entschlossenheit von Toyota gestärkt, weiterhin auf Hybride zu setzen. Bei einer Ansprache vor Wirtschaftsführern in Japan dieses Jahr sagte der Toyota-Vorsitzende Akio Toyoda, er erwarte, dass EVs in Zukunft einen Marktanteil von höchstens 30% erreichen würden, während der Rest auf andere Arten von Autos wie Hybride und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge entfallen wird.

Toyota war 2023 erneut der weltweit größte Automobilhersteller nach Fahrzeugabsatz. Im vergangenen Jahr wurden 11,2 Millionen Fahrzeuge weltweit verkauft, einschließlich einiger angeschlossener Marken, verglichen mit etwa 9,2 Millionen für Volkswagen, den zweitgrößten Automobilhersteller.

2023 verkaufte Toyota etwa 3,4 Millionen Hybridfahrzeuge, verglichen mit 2,6 Millionen im Vorjahr. Laut Toyota-Manager Miyazaki wird diese Zahl voraussichtlich bis etwa 2025 auf fünf Millionen steigen. "Hybride werden als realistische Lösung für die Erreichung von Klimaneutralität anerkannt", sagte er.

Nachricht im Orginal