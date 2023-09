Toyota Quartalszahlen: Erwarteter Umsatzanstieg um 14% und Gewinnzuwachs von 90%

Toyota, eines der führenden Unternehmen in der Automobilindustrie, wird in 39 Tagen seine Quartalszahlen für das zweite Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse, um einen Einblick in die finanzielle Performance des Unternehmens zu erhalten.

Basierend auf aktuellen Datenanalysen und Prognosen erwarten Analysten einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im zweiten Quartal 2022 erzielte Toyota einen Umsatz von 59,00 Mrd. EUR. Nun wird erwartet, dass dieser um beeindruckende 14,00 Prozent auf 67,24 Mrd. EUR steigt. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um massive 90,50 Prozent auf 5,29 Mrd. EUR erhöhen.

Bei einer Betrachtung des Jahresverlaufs sind die Prognosen ebenfalls positiv: Der Umsatz wird voraussichtlich um 26 Prozent steigenfallen und der Gewinn soll sich...