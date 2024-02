Toyota Motorration ADR Aktie: In selten guter Lage!

Die Toyota Motor-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2463,5 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 3414 JPY, was einer Abweichung von +38,58 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2861,13 JPY liegt mit einem Schlusskurs von +19,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Toyota Motor-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Toyota Motor ist positiv. In den sozialen Medien wurden überwiegend optimistische Meinungen veröffentlicht, und die Diskussionen konzentrierten sich auf positive Themen rund um das Unternehmen. Dennoch gab es auch einige "Schlecht"-Signale, insgesamt ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich hat die Toyota Motor-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 85 Prozent erzielt, was 63,78 Prozent über dem Durchschnitt ihrer Branche ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Automobile" liegt die Aktie mit einer Rendite von 44,93 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Toyota Motor-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive RSI-Bewertung für die Toyota Motor-Aktie.