Toyota Motorration ADR Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das Anleger-Sentiment für Toyota Motor war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, zeigt aber in den letzten ein bis zwei Tagen einen deutlichen Rückgang. Dies führt dazu, dass die Aktie heute als "Neutral" eingestuft wird. Die automatischen Analysen der Anleger-Kommunikation ergaben gleich viele "Gut"- und "Schlecht"-Signale, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen überverkauften Wert von 4,68, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 46, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis des RSI.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Toyota Motor-Aktie von 2837 JPY deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 2296,34 JPY liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der Schlusskurs von 2665,62 JPY ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Toyota Motor nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Automobile, was zu einer "Neutral" Einstufung führt, aufgrund einer geringen Differenz von 0,63 Prozentpunkten (2,41 % gegenüber 3,04 %).

Insgesamt zeigt die Analyse eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments, eine "Gut"-Bewertung des RSI und der technischen Analyse, sowie eine "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik für die Toyota Motor-Aktie.