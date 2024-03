Toyota Motorration ADR Aktie: Jubelschreie!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Toyota Motor in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie ist ein Indikator dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In Bezug auf Toyota Motor wurde deutlich mehr diskutiert als üblich, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der verwendet wird, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Toyota Motor. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 8,94 Punkte, was darauf hindeutet, dass Toyota Motor derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Dividendenrendite von Toyota Motor beträgt derzeit 2,41 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Automobile") von 2,79 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Toyota Motor mit einem Wert von 10,86 deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der Automobilbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 13,22, was einen Abstand von 18 % bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gute Empfehlung" eingestuft.