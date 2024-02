Toyota Industriesration Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Toyota Industries liegt derzeit bei 21,96, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI der Toyota Industries bei 29, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Toyota Industries daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Toyota Industries derzeit auf 10613,87 JPY, während der aktuelle Aktienkurs 14715 JPY beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +38,64 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 11900,23 JPY auf, was einer Distanz von +23,65 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Mit einer Dividendenrendite von 1,52 Prozent liegt die Toyota Industries 1,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent in der Branche "Automatische Komponenten". Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Toyota Industries.