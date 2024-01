Toyota Industriesration Aktie: Jetzt geht’s rund!

Toyota Industries schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Automatische Komponenten. Der Unterschied beträgt 1,29 Prozentpunkte (1,63 % gegenüber 2,92 %). Aufgrund dieser deutlichen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur Automatische Komponenten-Branche erzielte Toyota Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von 62,45 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +33,96 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 28,49 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen "Industrie"-Sektor liegt Toyota Industries mit einer Rendite von 24,05 Prozent um 38,4 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Toyota Industries liegt bei 59,75, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Toyota Industries derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 9719,81 JPY, während der Kurs der Aktie bei 11500 JPY um +18,32 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +0,14 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie das Rating "Gut".