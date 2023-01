Toyota-Chef Akio Toyoda tritt ab

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

TOKIO (dpa-AFX) - Der langjährige Chef des japanischen Autoriesen Toyota , Akio Toyoda, gibt seinen Posten ab. Wie der Volkswagen -Rivale am Donnerstag bekanntgab, übernimmt der 66-jährige Konzernchef künftig das Amt des Verwaltungsratsvorsitzenden. Neuer Präsident des Unternehmens soll Koji Sato werden, der bisher das Geschäft für die Luxusmarke Lexus sowie die Motorsportaktivitäten der Toyota-Gruppe verantwortet. Der bisherige Chef des Traditionskonzerns, Akio Toyoda, ist der Enkelsohn des Toyota-Firmengründers Kiichiro Toyoda.

Er brachte Toyota durch große Investitionen in Mitfahrdienste auf den Weg hin zu einem Mobilitätsanbieter, weswegen er in Fachkreisen auch bisweilen als der "Steve Jobs der Autoindustrie" bezeichnet wird. Toyoda ist begeisterter Motorsportfreund. Als "Morizo Kinoshita" nahm er als Fahrer am ADAC-24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teil./ln/DP/mis