Toyota Boshoku Aktie: Was kann da noch kommen?

Toyota Boshoku: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Dividendenrendite von Toyota Boshoku liegt mit 2,64 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Toyota Boshoku-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2404,43 JPY. Der letzte Schlusskurs (2430,5 JPY) weicht nur um +1,08 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2488,54 JPY) weist eine ähnliche Tendenz auf, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" übertrifft die Rendite von Toyota Boshoku mit 28,97 Prozent den Durchschnitt um mehr als 9 Prozent. Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Rendite von Toyota Boshoku mit 4,85 Prozent jedoch deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Toyota Boshoku in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.