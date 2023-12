Toyota Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Toyota Motor wird von Experten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt für Automobile eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 9,39, was einem Abstand von 35 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 14,38 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte Toyota Motor im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,34 Prozent erzielen, was 22,78 Prozent über dem Durchschnitt von 18,56 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt 30,36 Prozent, und Toyota Motor übertrifft diesen Wert um 10,98 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie auf dieser Stufe insgesamt ein "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Toyota Motor hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weder eine Zunahme noch eine Abnahme wurde festgestellt. Insgesamt wird Toyota Motor daher auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Gut" bewertet.

Jedoch wurden in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negative Bewertungen zu Toyota Motor abgegeben. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher die Einstufung als "Schlecht". Trotzdem wurden auch 5 positive Signale und 4 negative Signale herausgefiltert, was zu einer abschließenden "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.