Toyota Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Toyota Motor wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse diverser Kommentare und Beiträge festgestellt hat. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen bezüglich des Unternehmens angesprochen. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung daher die Einstufung "Schlecht" zu. Darüber hinaus wurden 8 eindeutig negative Signale identifiziert, weshalb wir eine "Schlecht" Empfehlung aussprechen. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt somit eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Toyota Motor derzeit bei 2628 JPY, was die Aktie als "Gut" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 3488 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +32,72 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 3208,37 JPY, was für die Toyota Motor-Aktie einen Abstand von +8,72 Prozent und somit ein "Gut"-Signal bedeutet. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) kann anzeigen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Toyota Motor liegt bei 88,08 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und somit eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse ergibt.

In Bezug auf die Dividende kann ein Anleger, der in die Aktie von Toyota Motor investiert, bei einer Dividendenrendite von 2,41 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,42 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer "Neutral" Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.