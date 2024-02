Toyota Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Derzeit zahlt Toyota Motor nur geringfügig niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Automobile. Mit einem Unterschied von 0,49 Prozentpunkten (2,41 % gegenüber 2,9 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Toyota Motor-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 21 als überverkauft gilt. Auf Basis des RSI für 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 25, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies für die RSI eine Einstufung als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu Toyota Motor geäußert wurden. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer Einstufung des Unternehmens als "Neutral" mit insgesamt 6 Handelssignalen, von denen 5 negativ und 1 positiv sind.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Toyota Motor-Aktie als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 2463,5 JPY, während der Kurs der Aktie (3414 JPY) um +38,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 2861,13 JPY entspricht einer Abweichung von +19,32 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Toyota Motor-Aktie in Bezug auf die Dividendenpolitik und die technische Analyse neutral bewertet wird, während die Anlegerstimmung als angemessen neutral eingestuft wird.